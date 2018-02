Politie krijgt zeventien tips over moord op Hakan Aradas

Hernieuwde aandacht voor de zaak van de doodgeschoten Hakan Aradas, die in oktober 2016 in de Jan Evertsenstraat onder vuur werd genomen, heeft zeventien tips opgeleverd.

Dat laat een politiewoordvoerder aan AT5 weten. Het dodelijke geweld werd gisterenavond opnieuw behandeld in het programma Opsporing Verzocht. Eerder was al bekendgemaakt dat de schutter mogelijk met de bijnaam 'Snottie' door het leven gaat.

De 44-jarige Haarlemse onderhoudsmonteur Aradas werd in de nacht van 7 op 8 oktober doodgeschoten na een ruzie over een kapotgevallen glas. Op camerabeelden is vastgelegd hoe Aradas vlak voor de fatale schietpartij door een groep mannen wordt geschopt en geslagen.

Als een van zijn vrienden hem probeert te helpen, trekt de dader een wapen en schiet. Aradas' vriend wordt geraakt en zet het op een lopen. Terwijl ook de rest van de groep in paniek wegrent, neemt de schutter Aradas onder vuur. Dat wordt hem fataal.

De 15.000 euro die werd uitgeloofd voor de gouden tip is inmiddels met 5.000 euro verhoogd. Van de binnengekomen tips wordt onderzocht of ze bruikbaar zijn.