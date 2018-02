Bebloede kogel leidt tot aanhouding voor moord De Clercqstraat

De politie heeft de 33-jarige Quincy S. aangehouden voor de fatale schietpartij in de De Clercqstraat. In de nacht van 12 op 13 mei 2015 kwam de 25-jarige Youssef el Kahtoui uit Zaandam om het leven.

Kogels vlogen even na middernacht over het kruispunt met de Bilderdijkstraat. Ook een tram werd geraakt. Ruiten sneuvelden en passagiers doken naar de grond. Direct ging het verhaal dat de twee daders het niet voorzien hadden op El Kahtoui en eigenlijk op zoek waren naar een ander.

De vermoedelijke liquidatiepoging ging totaal niet zoals de schutters het bedoeld hadden. De daders waren waterpijpcafé Village binnengelopen en volgens getuigen op zoek naar een specifiek persoon. Ze wisten zelfs aan welk tafeltje deze man even eerder zat, maar niet dat hij inmiddels was vertrokken. Ondanks geschreeuw en een waarschuwingsschot konden ze hun doelwit niet vinden.

Vervolgens werd er door een aanwezige in het café geschoten op de gemaskerde mannen. Daarbij werd een van hen geraakt. Een kogel doorboorde zijn lichaam en kwam in een deurpost terecht. De daders vluchtten het waterpijpcafé uit en schoten om zich heen. El Kahtoui stond op dat moment met zijn auto toevallig bij het stoplicht en stapte uit zonder dat hij wist wat er aan de hand was. Hij werd getroffen door een kogel en raakte dodelijk verwond.

Bebloede kogel

De politie heeft Quincy S. nu aangehouden dankzij sporen die zijn aangetroffen op de kogel die vanuit de shishalounge werd afgevuurd. De kogel die door het lichaam van een van de daders vloog is onderzocht op sporen. Het dna op de kogel komt overeen met dat van de aangehouden verdachte. Ook heeft de Surinamer een litteken op de plek waar de schutter in het waterpijpcafé werd geraakt.

Quincy S. is afgelopen maand aangehouden in de gevangenis, omdat hij al vastzit voor een andere liquidatiepoging. Hij zou samen met vier anderen van plan zijn geweest om iemand in Almere te liquideren. De politie hield Quincy S. en zijn medeverdachten aan toen zij in juni 2017 onderweg waren in een gestolen BMW. Hoewel het erg warm was, hadden de mannen mutsen op, dubbele kleding aan en droeg een aantal handschoenen. En ze waren in het bezit van een vuurwapen.

Knokkestraat

Ook kwam de naam van Quincy S. afgelopen vrijdag voorbij in het hoger beroep van de 'Knokkestraat'. In aan afgeluisterd gesprek praten Quincy S. en een ander over de mislukte moordaanslag op Chahid Yakhlaf in 2014. Een van de Knokkestraat-verdachten zou ook medeplichtig zijn aan deze liquidatiepoging. Zijn advocaat wilde Quincy S. graag horen als getuige, maar het hof wees dat verzoek af.

Opvallend is dat het doelwit in de Knokkestraat-zaak hetzelfde doelwit is als dat in de De Clercqstraat.