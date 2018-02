Nog geen contact tussen André en Roxeanne Hazes

Ondanks de hereniging met zijn moeder, heeft André Hazes Junior nog altijd geen contact met zijn zus Roxeanne.

Dat zegt zijn 16 jaar oudere vriendin Monique Westenberg in Grazia. Monique nam afgelopen kerst het initiatief om het contact tussen André en moeder Rachel weer te herstellen. André verbrak ruim twee jaar geleden het contact met zijn moeder en zus na een 'uit de hand gelopen ruzie'.

Lees ook: Dré Hazes herenigd met moeder Rachel

Of André ook weer vrede sluit met zijn zus Roxeanne is nog maar de vraag, zegt Monique. 'Geen idee, ik heb geen glazen bol. We bekijken het stap voor stap. Ik weet niet of die er ruimte er is; de focus ligt nu op Rachel.'

Lees ook: André Hazes wist niet dat moeder bij kerstdiner zou zijn

Ze verklapt ook dat moeder Rachel eerst moest toegeven dat zij fout zat, voordat ze haar kleinzoon voor het eerst mocht zien. 'Voor mijn gevoel was de tijd aangebroken om een gesprek met Rachel aan te gaan en haar de kans te geven haar excuses aan te bieden.'

Lees ook: Roxeanne Hazes wil geen foto's van haar neefje zien

Toch was de hereniging een mooi moment. 'Iedereen was geëmotioneerd. Onze zoon André is van nature een heerlijk en vrolijk kind, dus zo stelde hij zich ook op tegenover haar. Hij kroop meteen bij haar op schoot en zij gaf hem een fruithapje. Het was een mooie dag met veel tranen van geluk. Ik heb het vooral gedaan voor André en mijn zoon, maar uiteindelijk maakt het mij ook gelukkig', aldus Monique.