Burgemeester Van Aartsen loopt mee in stille tocht voor doodgeschoten Mohammed

Vrienden en familie van de doodgeschoten Mohammed Bouchikhi lopen vrijdag een stille tocht ter nagedachtenis aan de 17-jarige jongen. Bouchikhi kwam om het leven tijdens een schietpartij in een buurthuis op Wittenburg.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zal meelopen in de tocht die om 18.00 uur start in het Oostenburgerpark. 'Wij roepen iedereen die zich geroepen voelt op zich aan te sluiten', vertelde Abdou Menehbi van het Netwerk van Amsterdamse Marokkanen eerder aan AT5. Van Aartsen gaat aan die oproep gehoor geven.

Lees ook: Oom doodgeschoten Mohammed Bouchikhi doet oproep aan burgemeester

Vrijwilliger in buurthuis

Mohammed kwam vorige maand om het leven toen twee gemaskerde mannen het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat binnenstormden en om zich heen schoten. Bouchikhi werkte als vrijwilliger in het buurthuis. De politie vermoedt dat Gianni L. het eigenlijk doelwit van de schutters was. Hij raakte bij de schietpartij gewond en heeft inmiddels een gebiedsverbod gekregen.

De dagen na de brute schietpartij op Wittenburg kreeg de waarnemend burgemeester kritiek op zijn optreden. Hij zou onzichtbaar geweest zijn. Na vijf dagen bracht hij een eerste bezoek aan Wittenburg en haar bewoners.

Kort daarna kondigde de waarnemend burgemeester extra maatregelen aan om de veiligheid op Wittenburg te waarborgen.