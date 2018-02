Van der Burg spreekt raad toe over 'verzwegen' voorzitterschap

Wethouder Eric van der Burg heeft vandaag halsoverkop de gemeenteraad uitgelegd hoe het kan dat zij er niet van op de hoogte was dat hij voorzitter van de Atletiekunie is.

De Atletiekunie benoemde Van der Burg eind november vorig jaar tot voorzitter. Officieel had de wethouder voor dat moment de raad moeten inlichten over zijn aanstaande benoeming.

Toen hem gisteren door een NRC-journalist werd gevraagd waarom hij dat nog niet had gedaan, reageerde hij verrast. Hij liet weten in de veronderstelling te zijn dat de raadsleden de brief hadden ontvangen. De door hem ondertekende brief was via zijn secretaresse immers ook in zijn eigen mailbox terechtgekomen.

Lees ook: Eric van der Burg nieuwe voorzitter Atletiekunie

Wat bleek? Nadat de door hem getekende brief was ingescand, was die wel naar hem verzonden, maar toen zijn secretaresse de brief naar de raadsleden wilde versturen, crashte haar computer. Zo kon het dat de betreffende mail in de conceptbak van de mailbox bleef hangen.

Van der Burg besloot direct in actie te komen en de raad uit te leggen dat de vertraging was veroorzaakt door een technisch mankement. 'Omdat ik een man van procedures ben, vind ik het belangrijk om de gelegenheid aan te grijpen de raad hierover te informeren.'