Oudste werkende huisarts van Nederland (93) overleden

Nico van Hasselt, ook wel bekend als de oudste werkende huisarts van Nederland, is op 93-jarige leeftijd overleden.

Van Hasselt was werkzaam in Buitenveldert, waar hij sinds 1959 een eigen praktijk had. Jaarlijks had hij gemiddeld 9.500 patiëntencontacten en zo'n acht huisbezoeken per dag.

De arts kreeg op zijn 65e van zorgverzekeraars te horen dat hij moest stoppen, maar daar dacht Van Hasselt zelf anders over. Hij vechtte het besluit aan bij de Commissie Gelijke Behandeling, die hem gelijk af. Sindsdien is de leeftijdsgrens voor huisartsen afgeschaft.