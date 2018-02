Johan Remkes ziet 'weinig ruimte' voor gekozen burgemeester

Ondanks enthousiaste reacties in de stad en gemeenteraad, denkt de Commissaris van de Koning niet dat Amsterdammers zélf kunnen kiezen wie de nieuwe burgemeester wordt.

Begin deze maand lanceerde de stichting Meer Democratie een petitie voor het zelf kunnen kiezen van de volgende burgemeester. Al vanaf het eerste moment kreeg de oproep steun van prominenten uit de politiek.

Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, overziet de zoektocht naar een officiële opvolger van Eberhard van der Laan. 'Hij wacht de toetsing van de referendumcommissie van de gemeente af', zegt zijn woordvoerder tegen AT5. 'Voor hem zijn de wettelijke mogelijkheden bepalend. Op dit moment lijkt hem dat daarin weinig ruimte is voor een gekozen burgemeester.'

'Het is nog erg ingewikkeld'

In de gemeenteraad staan partijen positief tegenover een experiment waarin Amsterdammers de burgemeester kunnen kiezen. 'Wij zijn al sinds onze oprichting voor een direct gekozen burgemeester. Dus als Amsterdammers zo'n initiatief starten willen wij graag snel weten wat er mogelijk is', zegt D66'er Reinier van Dantzig. 'Maar het is nog erg ingewikkeld.'

GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink vindt het niet meer dan logisch. 'Het is gewoon democratisch, een bevolking die invloed heeft op wie de baas van de stad is. Ik denk dat het interessant is om te kijken wat er mogelijk is.'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen laat nu onderzoek doen naar de mogelijkheden voor zo'n referendum. Hij wil dat deze 'referendumcommissie' binnen drie weken met een antwoord komt.

Een wet die het burgemeestersreferendum (een beperkte vorm van een burgemeestersverkiezing) mogelijk maakte in Nederland, is in 2008 alweer afgeschaft. Wel zijn er nog andere manieren om burgers te betrekken bij de keuze voor de nieuwe burgemeester. Zo vroeg de gemeente Zaanstad vorig jaar de mening van burgers via een enquête. De uitkomsten werden meegenomen in de 'profielschets' van de gemeenteraad.