Koppels trouwen in Paradiso wegens 50-jarig jubileum

Elf koppels zijn vandaag getrouwd in Paradiso. De dag werd georganiseerd omdat de poptempel vijftig jaar bestaat én omdat het vroeger een kerk was.

De organisatie kreeg na de oproep 250 aanmeldingen, daarvan zijn er 11 koppels uitgekozen om het ja-woord te geven in de voormalige kerk.

AT5 was bij de trouwdag van Suzanne en Alexander. Zij hadden nooit verwacht dat zij op Valentijnsdag konden trouwen. 'Geweldig natuurlijk. Wie had dat kunnen dromen, dat wij in Paradiso zouden kunnen trouwen. Het is natuurlijk geen trouwlocatie. Ik zou het iedereen kunnen aanraden, maar helaas gaat dat niet.'

Eerste date

Het stel vond het de perfecte locatie om elkaar het ja-woord te geven, want zeven jaar geleden hadden zij hun eerste date in de zaal van Paradiso. 'Ik speelde destijds in een band. We hadden een gezamelijke vriendin en zij moest elke keer mee. Toen heb ik haar ook leren kennen.'



Hoewel de locatie de perfecte plek is voor Suzanne en Alexander, heeft het gebouw ook nadelen. 'Ik zag helemaal niets meer, ik zag ook niet wie er in het publiek zit. Ik zag alleen hem nog in zijn mooie pak, helemaal blij.'

Geen trouwlocatie

Sanne Lohof van poptempel Paradiso onderstreept dat deze actie eenmalig was. 'We zijn een poppodium. We organiseren 1200 concerten per jaar en een heleboel andere programma's. Er is helemaal geen ruimte om te trouwen in ons programma.'

Het kersvers getrouwde stel is zich daar wel van bewust. 'We zijn heel blij dat wij het meegemaakt hebben en we gaan er nog heel lang van genieten.'