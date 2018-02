Man overleden na mogelijke vergiftiging, politie zoekt begeleider

De politie is op zoek naar een getuige die op 21 januari een man begeleidde naar het ziekenhuis. De man beweerde dat hij gif binnen had gekregen en overleed vervolgens in het OLVG in West.

Het incident gebeurde die avond om 23.15 uur. Het slachtoffer liep samen met een andere man het OLVG aan de Jan Tooropstraat binnen. Bij de Eerste Hulp gaf een van de mannen aan dat hij zich niet goed voelde. Hij werd daardoor opgenomen in het ziekenhuis in West.

De man werd direct behandeld, maar hij ging snel achteruit. Het slachtoffer overleed om 3.00 uur die nacht. Het is nog onduidelijk waaraan de man is overleden. Wel gaf hij zelf aan dat hij mogelijk iets binnen had gekregen dat giftig zou zijn.

Onbekende getuige

De tweede man, die de andere man begeleidde, was ondertussen vertrokken. Hij had geen persoonsgegevens achtergelaten, waardoor niemand weet wie hij is.

De politie wil de getuige graag spreken, omdat hij mogelijk belangrijke informatie heeft.