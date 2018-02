Even voorstellen: deze potentiële leden stadsdeelcommissie willen straks meebeslissen

'De gevestigde politieke partijen moeten een toontje lager zingen', dat was de boodschap van de bewonerspartijen die zich vanmiddag presenteerden als kandidaten voor de nieuw te vormen stadsdeelcommissies.

De stad wordt verdeeld in 22 buurten met op 21 maart gekozen stadsdeelcommissieleden, zij zullen een adviserende rol krijgen. Er is natuurlijk plek voor de 'normale politici' maar partijen als Lijst Chairmain Orie, City Zen 1012 en Bewust Amsterdams Centrum (BAC) zullen alles in het werk zetten om dat te voorkomen.

'Die D66'er, GroenLinkser of PvdA'er zit in een dubbelrol, zij zullen adviseren. "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Dat werkt niet, dat kan niet', vindt Michiel van Wijk van BAC. Van Wijk beseft tegelijkertijd dat het lastig zal worden. 'Het is een hele opgave om je goed te profileren ten opzichte van de gevestigde politieke partijen. Zij hebben natuurlijk campagnetechnisch een enorme voorsprong.'

Lees ook: 'Stadsdeelcommissie wordt tandeloze tijger na gemeenteraadsverkiezingen'

Wie kiezen we nou?

Op 21 maart kiest Amsterdam naast een nieuwe gemeenteraad dus ook de leden voor de commissies. Zij zullen puur en alleen advies gaan geven aan de normale gemeenteraad.

Bewoners kiezen een kandidaat voor de gemeenteraad én een kandidaat voor de stadsdeelcommissie. De kandidaat voor de stadsdeelcommissie is een buurtbewoner die een woongebied vertegenwoordigt. Het centrum wordt bijvoorbeeld opgeknipt in twee gebieden en zo ontstaan er 22 districten in de stad.