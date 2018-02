Japans kledingmerk Uniqlo neemt plek Forever 21 in Kalverstraat over

Het Japanse kledingmerk Uniqlo opent dit jaar zijn eerste winkel in NEderland. Het neemt de plek van Forever 21 in de Kalverstraat over.

Buiten Japan heeft Uniqlo al vestigingen in negentien andere landen, waarvan zes in Europa. In Frankrijk heeft het kledingbedrijf al 22 winkels en in België drie. Naar verwachting zullen de Japanners hun keten verder uitbreiden in Europa. Dit jaar opent Uniqlo ook zijn eerste winkel in Zweden.

Het concern hoopt meer geluk te hebben dan Forever 21. De Amerikaanse keten besloot vorige maand de winkel na vier jaar te sluiten.