Tommie Christiaan en Glennis Grace spelen Jezus en Maria in The Passion

Musicalacteur Tommie Christiaan speelt dit jaar de rol van Jezus in The Passion. Zangeres Glennis Grace is Maria in de muzikale televisieshow naar het paasverhaal, dat dit jaar in de Bijlmer plaatsvindt.

Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen doet verslag van de processie. Dat maakte de omroep EO bekend.

In The Passion wordt het Bijbelverhaal van het lijden, het sterven en de wederopstanding van Jezus Christus verteld, gespeeld door bekende Nederlandse artiesten. Het verhaal wordt aan de hand van muziek in een nieuw jasje gestoken en deze achtste editie zal dus plaatsvinden in Zuidoost.

Thema

De achtste editie van The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 'Ik zie jou'. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dichtbevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven.