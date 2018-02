Stichting Maruf wint Roze Lieverdje 2018

Stichting Maruf wint het Roze Lieverdje 2018. De stichting is het platform voor de lhbt-gemeenschap met een islamitische achtergrond.

De prijs werd vanavond uitgereikt in de Jungle Amsterdam in Oost.

Stichting Maruf is een ontmoetingsplek voor queer moslims en werd vijf jaar geleden opgericht door Dounia Jari en Dino Suhonic. De stichting helpt moslims die worstelen met hun identeit. Bij Maruf leren ze hoe ze om kunnen gaan met hun geloof en identeiteit.

'Veilige haven'

Volgens juryvoorzitter Tirza de Fockert is de stichting een voorbeeld, omdat Maruf zich inspant voor een groep Amsterdammers die vaak kampt met discriminatie binnen meerdere gemeenschappen. "De stichting biedt deze biculturele lhbt-groep een veilige haven en begeleiden ze naar zelfacceptatie", aldus De Fockert.

Het Roze Lieverdje wordt eens in de twee jaar uitgereikt door GroenLinks. De partij zet dan een persoon of organisatie in het zonnetje die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de lhbt-emancipatie in Amsterdam.