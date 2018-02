Ronald heeft Kiespijn #2: CDA'er Boomsma over zijn paleisje in de Lange Leidsedwars

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart legt AT5 een aantal huisbezoeken af bij de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen.

Lees ook: Ronald Heeft Kiespijn: op bezoek bij robotliefhebber Rutger Groot Wassink

In de tweede aflevering van Ronald heeft Kiespijn gaat Ronald Olsthoorn langs bij CDA'er Diederik Boomsma. De lijsttrekker woont in een prachtig historisch huis midden in de stad. Boomsma vertelt over zijn passie voor filosofie, waarom hij voor de politiek koos en hij ontmoet tattookoning Henk Schiffmacher.