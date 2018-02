Verdachte steekpartij Admiraal Helfrichstraat voor rechter in pro forma zitting

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in november in de Admiraal Helfrichstraat in West staat vandaag in een pro-formazitting voor de rechter.

De steekpartij gebeurde op het moment dat er om de hoek werd feestgevierd na de plaatsing van Marokko voor het WK Voetbal. De 26-jarige Jamal S. zou het slachtoffer in zijn borst hebben gestoken.

Lees ook: Politie zoekt getuigen van dodelijke steekpartij Admiraal Helfrichstraat

Het slachtoffer is een 40-jarige man. Vlak na de steekpartij vroeg hij een langsrijdende motoragent om hulp. De man bleek er ernstig aan toe te zijn. Hij moest gereanimeerd worden, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden.

Vlak voordat het slachtoffer zijn bewustzijn verloor, wees hij naar een wegrennende man. Hij werd later aangehouden en hoort vandaag of hij langer blijft vastzitten.