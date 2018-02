Familie in Zuidoost kijkt vol spanning naar 'hun' Akwasi: 'Dit is niet slecht'

Afgelopen nacht was het grote moment voor Akwasi Frimpong eindelijk daar: hij maakte zijn opwachting bij het skeleton op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Zijn familie bleef vannacht uiteraard op om het allemaal live te volgen.

'Hij kan heel hard sprinten, binnen een paar seconden. Dus dat gaat heel goed nog steeds', zegt het zusje van Akwasi vol goede hoop. Intussen is zijn vader zichtbaar zenuwachtig.

Als de 'Bijlmerboy' aan de beurt is worden de telefoontjes op de tv gericht en filmen ze hun Akwasi in actie. 'Kom op! Kom op!', roept zijn zus vanaf de bank. Alle aanmoedigingen vanaf de bank ten spijt, eindigt Akwasi zijn twee runs als laatste. Komende nacht is de derde run, waar hij nog aan de start zal staan. Aan de vierde run doen alleen de beste twintig mee.

Maar zijn zusje blijft positief. 'Het is niet slecht, man. Voor de eerste keer is dit niet slecht. Ik vind toch wel dat hij zijn best heeft gedaan. Ik ben toch al trots op hem.'

