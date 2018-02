De Lairessestraat en Cornelis Krusemanstraat na jaar weer open voor verkeer

Na maanden van verbouw-ellende, omrijden en veel overlast voor omwonenden, komt er zondag eindelijk een einde aan de opknapbeurt van de De Lairessestraat en in het verlengde de Cornelis Krusemanstraat.

Vanaf maandag is de weg weer helemaal open voor al het verkeer. Dan gaan ook de bussen en trams weer over de twee straten rijden. Een groot gedeelte van de twee straten is reeds beschikbaar voor verkeer, maar dit weekend worden ook de laatste stukken afgerond. De werkzaamheden hebben ongeveer een jaar in beslag genomen.

Buurtbewoners kwamen tegen de initiële plannen voor de herinrichting in opstand. Ze waren het niet eens met de aanleg van vrijliggende fietspaden en in hun optiek verdwenen er te veel parkeerplaatsen. Volgens het stadsdeel Zuid was dat juist niet het geval en kwamen er door de herinrichting juist parkeerplaatsen bij. De onenigheid tussen bewoners en het stadsdeel resulteerde zelfs in twee rechtszaken. Tot twee keer toe kreeg het stadsdeel gelijk van de rechter.

Na een jaar van opbrekingen en bouwherrie gaat de straat komende week dus weer helemaal open. Er zijn in de komende weken nog wel wat afsluitende werkzaamheden. Er worden nog fietsvoorzieningen, laadpalen, prullenbakken en bankjes geplaatst. In april en mei krijgt de straat ook haar groen weer terug.