Vijzelgracht krijgt volautomatische ondergrondse parkeergarage

Onder de Vijzelgracht komt een volautomatische parkeergarage. De gemeenteraad stemde gisteren in met de bouw van de garage die plek biedt voor 250 auto's aan bewoners met een vergunning.

De parkeergarage is volautomatisch, waarbij de auto door de garage zelf geparkeerd wordt. Voordeel hiervan is dat er meer auto's geparkeerd kunnen worden in vergelijking met een traditionele garage. De garage wordt toegankelijk met drie liftgebouwen op het plein aan de westzijde van de straat.

Via bewegingssensoren weet de garage of er nog mensen in de auto zitten. Als er beweging wordt gedetecteerd, wordt de auto niet weggezet. De garage komt bovenop het Noord/Zuidlijnstation Vijzelgracht. Bij de bouw van het metrostation is boven het station een loze ruimte ontstaan.

Door het verplaatsen van de geparkeerde auto's op straat naar de garage komt er meer ruimte vrij voor groenvoorzieningen, voetgangers en fietsers, aldus de gemeente. De bouw van de garage moet in de tweede helft van 2019 starten en zal een jaar duren.