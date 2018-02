Stoffelijk overschot aangetroffen in water Linnaeuskade

In het water aan de Linnaeuskade is aan het eind van de ochtend een stoffelijk overschot gevonden. De politie is ter plaatse.

Het lichaam wordt geborgen en zal onderzocht worden. De identiteit en doodsoorzaak van de persoon is nog onduidelijk. Onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de omstandigheden van de dood van de drenkeling.