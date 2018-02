Gemeente wil 1,5 miljoen aan beurzen uitkeren aan startende leraren

Het lerarentekort in de stad is groot en om dat probleem aan te pakken gaat Amsterdam beurzen uitkeren aan startende en herintredende leraren, die in het Amsterdamse onderwijs willen werken.

In totaal heeft het college van burgemeester en wethouders 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de plannen. Met het geld moet de financiële drempel weggenomen worden, die mensen nu nog belemmert om in het onderwijs te gaan werken.

Lees ook: Meer geld voor reizende leraar

Ook voor zij-instromers en herintreders

De regeling gaat op 1 juni in en loopt ten minste tot en met 2019. Met het geld kunnen studenten tot maximaal 5000 euro gecompenseerd worden in hun studiekosten. Voor herintreders die salaris moeten inleveren, is een beurs van 3000 euro beschikbaar. Die 3000 euro is er ook voor zij-instromers en om die nieuwe mensen goed te begeleiden kunnen scholen ook aanspraak maken op 3000 euro. De beurzen kunnen ook met terugwerkende kracht (1 januari 2018) aangevraagd worden.

'Voldoende leraren voor de klas is een van onze hoogste prioriteiten. Met de financiële tegemoetkoming wil ik studenten, herintreders en zij-instromer extra stimuleren voor het Amsterdamse onderwijs te kiezen', zegt wethouder Onderwijs, Simone Kukenheim. Eerder al kwam de gemeente met extra maatregelen om nieuwe leraren aan het Amsterdamse onderwijs te binden. Zo komen er honderd woningen beschikbaar voor jonge onderwijzers en kunnen leraren makkelijker een parkeerplaats bij hun school krijgen.

Lees ook: Ivens valt D66 aan op huren: 'Docent kan geen woning betalen van 1100 euro'