Verdachte fatale steekpartij West blijft zwijgen: 'Hij praat als het moment daar is'

Jamal S. (26), die wordt verdacht van de dodelijke steekpartij in november vorig jaar aan de Admiraal Helfrichstraat in West, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter tijdens een pro forma-zitting bepaald. Tot nu toe heeft de verdachte nog niks verklaard over de steekpartij.

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. van moord danwel doodslag. Het slachtoffer, de 40-jarige Alaattin, zou met een mes in de borststreek zijn gestoken. De broer van het slachtoffer verklaarde eerder dat er een ruzie met vier of vijf personen aan de moord vooraf ging.

Kant van S.

Over zijn kant van het verhaal heeft verdachte S., die zelf niet op de zitting aanwezig was, nog niets losgelaten. Het OM deed nog een dringend beroep op de verdachte om toch een verklaring te geven, zodat zijn kant van het verhaal getoetst kan worden. Volgens zijn advocaat Liesbeth Aarts wil S. pas wat zeggen 'als het moment daar is'. Wanneer dit is, kon zij ook niet zeggen.

'Verschrikkelijke afloop'

Wel heeft S. het volgens de advocaat moeilijk met de zaak. 'Hij ondervindt op dit moment veel spanning. De zaak heeft een verschrikkelijke afloop gehad en hij heeft het erg zwaar. Hij is nooit van zoiets verdacht geweest', aldus Aarts.

Onderzoek psycholoog

In het onderzoek is S. gevraagd me te werken aan een onderzoek door een psycholoog. Ook dat heeft hij geweigerd. De zaak wordt in juni inhoudelijk behandeld. Een maand daarvoor volgt nog een pro forma-zitting.

11 november

Op 11 november van vorig jaar trof een motoragent rond 23.40 uur een zwaargewonde man aan. Het slachtoffer kon toen nog net verklaren dat hij was neergestoken. Kort daarna verliest Alaattin het bewustzijn en moet hij worden gereanimeerd. Hij wordt nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar komt hij later te overlijden. De verdachte wordt kort na de steekpartij opgepakt.