Gazing Ball van Jeff Koons 'stimuleert zintuigen' in De Nieuwe Kerk

Een primeur voor Amsterdam: voor het eerst is er in Nederland een werk uit de Gazing Ball-serie van de gerenommeerde Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons te zien. Het werk, een replica van het schilderij 'Madonna met vier en vier heiligen' van de Italiaanse kunstenaar Perugino met een blauwe bal ervoor, werd vandaag in de Nieuwe Kerk gepresenteerd.

De Gazing Ball-serie bestaat inmiddels uit vijftig werken, stuk voor stuk kopieën van bestaande werken met een blauwe bal ervoor. 'Dit werk gaat over de kijker', duidt de kunstenaar zijn creatie voor de camera van AT5. 'Als je in de bol kijkt, verandert het perspectief waardoor je zintuigen worden gestimuleerd.'

De komst van de 'Koons' is onderdeel van de serie Meesterwerk, waarvoor kunstwerken naar de Nieuwe Kerk worden gehaald die zelden tot nooit worden uitgeleend. Of omdat ze de publiekslieveling van hun thuismuseum zijn, of omdat ze te kwetsbaar zijn om te worden verplaatst. 'Steevast zijn dit werken met een - soms overwachte - religieuze of spirituele lading', schrijft De Nieuwe Kerk op haar website.

Eerdere kunstwerken uit de serie waren De Heilige Familie van Rembrandt, die in 2011 in de kerk hing. Ook Andy Warhols Last Supper (pink) (2012) en Pentecostés van El Greco (2017) hebben er gehangen. De Nieuwe Kerk-directeur Cathelijne Broers noemt Koons 'een spannende naam' die 'spannend werk' maakt. 'En deze gazing ball past fantastisch in het concept van het Meesterwerk.'