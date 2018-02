Betrapte woninginbreker in Noord schopt om zich heen en verwondt agent

Twee inbrekers zijn vanmiddag in Noord op heterdaad betrapt toen zij net een woning aan de Distelweg uitkwamen. Zij waren gespot door een buurtbewoner die de politie waarschuwde.

Een inbreker werd in de tuin aangehouden, de ander klom net via het slaapkamerraam naar buiten. De aanhouding ging niet zonder slag of stoot, een agent kreeg enkele schoppen te verwerken en raakte lichtgewond.

De omgeving van de Dovenetelstraat wordt de laatste weken geteisterd door inbraken, zeggen mensen in de buurt. De forensische opsporing heeft een onderzoek ingesteld, mogelijk kunnen er nog meer inbraken gekoppeld worden aan de verdachten van vandaag.