Ellie Lust patrouilleert boven Colombiaanse miljoenenstad Bogota: 'Heel spannend'

Ze is al drie decennia agent, werd al snel politiewoordvoerder, verwierf landelijke bekendheid door haar deelname aan Wie is de Mol? in 2016, en schittert binnenkort in haar eigen programma. Ellie Lust ging vandaag op pad om haar AVROTROS-programma Ellie Lust op Patrouille te promoten.

Voor haar programma is ze onder meer in Albanië, Colombia, Israël en Kenia met lokale politiekorpsen op pad geweest. 'Ik ben geen journalist', benadrukt ze. 'Ik ben politievrouw die meedraait met haar collega's.'

Haar reizen naar de Colombiaanse miljoenenstad Bogóta, het 'heel gekke emiraat' Dubai en San Francisco met z'n 'enorme daklozenprobleem' maakten indruk, toch stapte ze ook uit haar comfortzone door op een paard te stappen.

'Dat is heel spannend voor mij geweest', zegt Lust. 'Maar ik heb bijvoorbeeld in Nederland ook nog nooit in een politiehelikopter gezeten, omdat ik dat heel spannend vind. Maar ik heb het allemaal gedaan, dus ga vooral kijken.'

Ellie op Patrouille is vanaf dinsdag 27 februari wekelijks te zien op NPO1.