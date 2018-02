Winkeloverval dreunt vaak lang na: 'Hij kwam met een mes in z'n hand recht op me af'

Het aantal overvallen op bedrijven en winkels mag sinds 2013 flink zijn gedaald, de impact op de slachtoffers is onverminderd groot. Dat geldt ook voor Petra Klok, die vorig jaar niet één, maar twee keer werd overvallen in de drogisterij waar ze werkte. 'Ze weten niet wat dat met jou als persoon doet.'

'Ik was vakken aan het vullen', vertelt Klok over de bewuste avond in juni 2017. 'Er waren geen klanten, en toen kwam er een jongeman - helemaal in het zwart gekleed - met een mes in z'n hand recht op mij afgelopen.

'Onder bedreiging van het mes dwingt de overvaller Petra mee te lopen naar de kassa en de inhoud ervan aan hem te overhandigen. Het is niet de eerste keer dat hij de drogist als doelwit kiest, zo blijkt later.

'Ben ik een aansteller'

Op het moment van de overval giert de adrenaline door haar lichaam. Pas zodra hij is vertrokken, beseft de winkelmedewerkster wat er is gebeurd. 'Ik dacht: ben ik nu een aansteller omdat ik hier zo erg mee zit? Zo'n jongen heeft gewoon geld nodig.'

Petra werkt inmiddels niet meer in de winkel, maar haar collega's kampen nog altijd met de naweeën van de overval. 'Stress tijdens het werk, niet meer naar het werk willen of angstig.'

'Enorm huilen'

Het Overvallenteam van Slachtofferhulp staat klaar voor mensen als Petra en haar collega's. 'We hebben te maken met eigenaren, bedrijfsleiders, personeel zelf en klanten', zegt Frederique Cahn van het team. 'Sommige mensen kunnen niet slapen, enorm huilen, kunnen niet werken.'

Het team gaat met de slachtoffers in gesprek over hun herinneringen en emoties. De overvallen Petra denkt dat dit heeft geholpen. 'Ik denk dat ik er geen last meer van hen, maar toen er laatst weer winkelovervallen in het nieuws waren, kreeg ik toch weer een schrikreactie. Dan vind ik het extra erg voor de mensen die dat meemaken.