Akwasi eindigt op 30ste plek en wordt wakker uit olympische droom

Na drie runs zitten de Winterspelen zitten er alweer op voor 'Bijlmerboy' Akwasi Frimpong. Een vierde run was voorbehouden aan de beste twintig, Akwasi eindigt op de dertigste plek van het klassement

Gisternacht was AT5 bij de familie van Akwasi die live de eerste twee runs volgden. Zijn familie is hoe dan ook heel trots op Akwasi, die als 8-jarige vanuit Ghana in Amsterdam kwam wonen. Zo zei zijn zusje: 'Het is niet slecht, man. Voor de eerste keer is dit niet slecht. Ik vind toch wel dat hij zijn best heeft gedaan. Ik ben toch al trots op hem.'

Lees ook: Familie in Zuidoost kijkt vol spanning naar 'hun' Akwasi: 'Dit is niet slecht'

Ondanks de dertigste plaats in het klassement, bleef Akwasi goedlachs. Na zijn laatste daling vermaakte Akwasi het publiek met zijn Ghanese moves, de bekende dans waarmee hij ook het stadion inliep.

Het was zijn grote droom om mee te doen met de Olympische Spelen. Eerst probeerde de inmiddels 31-jarige atleet het als sprinter (2012), later als bobsleeër (2014). Hij kwam uit voor Ghana.