Drie mensen geëvacueerd bij woningbrand op Pretoriusstraat in Oost

In een woning op de Pretoriusstraat in Oost heeft vanochtend korte tijd een brand gewoed. Een persoon moest naar het ziekenhuis, nog twee anderen werden gered door de brandweer.

De brand ontstond rond 8.00 in een woonkamer in een woning op de derde etage. Twee bewoners in de bovengelegen woning moesten ook worden geëvacueerd.

Het vuur zou relatief klein zijn gebleven, stelt een woordvoerder van de brandweer. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht.