Politie zoekt straatrover in Bos en Lommer

De politie is op zoek naar een man die vanochtend een straafroof pleegde op de Bos en Lommerweg. De man is gevlucht met zwarte een fiets.

De man, die geheel in het zwart en met een zwarte muts was gekleed, heeft iets buit gemaakt, het is niet bekend wat. Hij zou ongeveer 25 jaar zijn, en 180 tot 185 lang.

AMSTERDAM: Pol zkt IVM straatroof vanaf de bos en lommer weg. Een man 25j, 180/185 lang zwarte muts, geheel zwar https://t.co/SKKLhwOVCl — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) February 16, 2018