Tevredenheid in centrum voor het eerst sinds twaalf jaar afgenomen

De tevredenheid van inwoners over het centrum is voor het eerst in twaalf jaar afgenomen. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam dat wordt uitgevoerd door de gemeente samen met Amsterdamse woningcorporaties. De grootste ergernis die de tevredenheid beïnvloed is vervuiling in de stad.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van stadsdeel Centrum de buurt in 2017 gemiddeld een 7,9 geven. Dat is alsnog hoog, maar in 2015 was dat een 8,1, evenals in 2013. In 2005 lag het gemiddelde cijfer even 'laag' als afgelopen jaar. Bewoners van stadsdeel Centrum waren lange tijd het meest tevreden van de stad over hun buurtje. Ook dat is in 2017 niet meer zo. Nu zijn dat inwoners van stadsdeel Zuid, zij geven de buurt gemiddeld een 8,1.

Tevredenheid in Wallengebied

Niet in het hele centrumgebied is men even tevreden. Zo scoort de grachtengordel uiteraard erg hoog met gemiddelde cijfers variërend van een 7,5 tot een 8,5. Ook op de Oostelijke Eilanden, de Weesperbuurt en de Plantagebuurt is men aardig tevreden. Maar in het Wallengebied zijn de bewoners juist weer veel minder tevreden. Er wordt daar gemiddeld een 6,5 (Wallen-Oude Zijde) tot een 7 (Wallen-Nieuwe Zijde) gegeven. In twee delen van het centrum is de tevredenheid de afgelopen twee jaar sterk gedaald: Weteringschans (-0,4 naar een 7,9) en Jordaan (-0,2 naar een 8). Toch liggen de buurtgemiddelden daar nog hoger dan het gemiddelde van de stad (7,5).

Zuidoost

Ook in Zuidoost is de tevredenheid gedaald. In 2015 kreeg het stadsdeel nog een 7,2, afgelopen jaar daalde die tevredenheid met 0,1 punt. In Venserpolder en Holendrecht/Reigersbos daalde de tevredenheid het hardst met respectievelijk 0,4 punten tot een 6,6 en met 0,3 tot een 6,9. In 2015 hadden alle buurten in Zuidoost nog een 7 of hoger, nu is dat niet meer het geval. Grote stijgers in de stad zijn de Indische Buurt West met een stijging van 1,7 punten tussen 2015 en 2017. Van de twaalf wijken waar de tevredenheid met een punt of meer is gestegen, liggen er vijf in West, vier in Oost en één in Zuidoost, één in Noord en één in Nieuw-West.

Vervuiling en drukte

Grootste punt van ergernis is vuiloverlast in de stad. Dat is sinds 2001, het eerste meetpunt, ongewijzigd. Volgens het rapport speelt het 'intensiever gebruik van de stad' een grotere rol afgelopen jaar. Dit zorgt voor meer overlast van horeca, verkeer en ander groepen mensen.

Het volledige rapport is op de site van de gemeente te downloaden en te lezen.