Bijtende Suárez zorgt acht jaar na dato opnieuw voor rel bij PSV

Het moment dat oud-Ajacied Luis Suárez, PSV'er Otman Bakkal tijdens een wedstrijd vol in zijn nek beet, zijn veel fans van de club uit Eindhoven nog niet vergeten. Het bijtincident vond plaats in 2010, maar toen de Uruguayaan gisteren verscheen in een reclamecampagne in de etalage van het Philips Stadion, leek de wereld in Eindhoven even te klein.

De campagne van Adidas was te zien in de nieuwe voetbalwinkel die gevestigd is in het PSV-stadion. Op een groot scherm in de etalage prijkt het hoofd van Suárez naast de beeltenissen van Paul Pogba en Lionel Messi, de voetballende boegbeelden van het sportmerk. Naast dat Suárez in de nek van een PSV'er beet, is er ook nog het simpele feit dat de spits voor de aartsrivaal speelde. Toen PSV een foto van de reclame op Twitter zette, waren de reacties dan ook niet mals.

? | De nieuwe voetbalwinkel in het Philips Stadion is helemaal klaar. Morgen is de winkel geopend! pic.twitter.com/3RNCPWY0Kh — PSV (@PSV) February 15, 2018

'Rotkop van Suárez'

'Ze verkopen toch geen shirts van @ajax want dan kan die winkel gelijk dicht', reageert iemand op de foto. Iemand anders schrijft: 'Wat moet die rotkop van Suárez in onze winkel? Zijn we de acties van Hannibal alweer vergeten? Opbokken met die vent.' Een andere fan denkt dat het om een vergissing moet gaan. Tegenover Omroep Brabant reageert de voorzitter van de fanclub van PSV gepikeerd: 'Suárez hoort daar niet thuis. Dit is het huis van PSV. Daar horen alleen helden van de club te hangen. Suárez wordt herinnerd omdat hij een van onze spelers heeft gebeten.'

Lees ook: Rotterdamse kroegbaas wil pleebrillen maken van oude stoeltjes Arena

PSV zelf heeft goed geluisterd naar alle kritiek. In een bericht op haar site laat de club weten dat het hoofd van Suárez verwijderd is uit de etalage. 'We hebben een verkeerde keuze gemaakt. Niet meer en niet minder', reageert de manager merchandise van de club. Er is overleg geweest en het sportmerk gaat een andere voetballer gebruiken in haar campagne in het Philips Stadion.