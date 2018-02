Woningovervallers verstoppen zich onder een trap terwijl kinderen boven liggen te slapen

Een ware nachtmerrie, heel veel anders kan een poging tot woningoverval in Zaandam niet genoemd worden. De politie vermoedt dat er in de zaak een link is met Amsterdam en is op zoek naar drie mannen die vorig jaar mei een echtpaar onder schot namen en probeerden hun woning binnen te dringen.

Het jonge echtpaar is gewend om tot diep in de nacht te werken in hun horecazaak in het centrum van Zaandam. Zo ook in de nacht van 2 op 3 mei. Hun kinderen liggen al op bed, thuis in het appartementencomplex aan de Conradwerf. In de parkeergarage van het complex lopen dan ook drie gemaskerde mannen. De mannen hangen rond in het trappenhuis, maar nadat een van hen op zijn pols kijkt, verstoppen zij zich plots onder de trap bij de lift van het complex.

Drie kwartier verstopt onder trap

Op bewakingsbeelden die getoond worden in het AT5-programma Bureau 020 is te zien hoe het echtpaar de parkeergarage van hun woning komt binnen gereden. Als ze de lift willen nemen, komen de gewapende mannen plots onder de trap vandaan. Ze hebben daar dan ruim drie kwartier gezeten. Met pistolen wordt het echtpaar naar de grond gedwongen. De man wordt op zijn buik gelegd en geboeid. Daarna dwingen de overvallers het echtpaar de lift in te stappen.

De vrouw is doodsbang, maar beseft ineens dat haar kinderen boven liggen te slapen. Als de slachtoffers met de overvallers de lift uitstappen, begint de vrouw keihard te gillen. 'Dan denkt die moeder natuurlijk, het zou wel eens fout kunnen gaan in die woning waar de kinderen zijn', vertelt een woordvoerder van de politie. 'Ze wilde absoluut niet dat die mensen meegingen de woning in.' De overvallers lijken daarvan te schrikken en besluiten zonder buit te vluchten.

Rijbewijzen teruggevonden in Oost

'Door dit incident is hun gevoel om daar te blijven wonen zo vernietigd, dat ze hebben besloten om te verhuizen', zegt de woordvoerder. Volgens de politie komen de daders mogelijk uit Amsterdam. Onderling spraken de drie Arabisch. Maar tegen de slachtoffers spraken ze Nederlands met een Amsterdams accent. Op 3 mei zijn ook de rijbewijzen van de slachtoffers gevonden onder de Amsterdamsebrug in Oost. Die documenten waren deels verbrand. De politie wil graag in contact komen met mensen die meer weten over de zaak.