Seth Meyers geeft twee jubileumshows in Carré

De Amerikaanse komiek Seth Meyers komt naar Amsterdam. Hij zal twee shows in Carré geven ter ere van Boom Chicago, dat 25 jaar bestaat.

Meyers heeft een speciale band met improvisatiecomedygezelschap: in de jaren '90 is hij zelf daar begonnen met komedieoptredens.

Boom Chigaco werd in 1993 opgericht door een groep Amerikanen, die het gezelschap vernoemden naar hun geboortestad Chicago. Tot 2013 traden zij op in wat nu Chicago Social Club is, aan het Leidseplein. Sindsdien geeft de groep hun shows in het Rozentheater.

Vrijdag begint de kaartverkoop voor de theatershow. De opbrengst gaat naar een theaterschool voor kinderen met autisme.