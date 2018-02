Concert Demi Lovato in Afas Live binnen enkele minuten uitverkocht

Het eerste soloconcert van Demi Lovato in Afas Live was vanochtend binnen enkele minuten uitverkocht.

De actrice en zangeres staat 18 juni in de concerthal in Zuidoost. De kaartverkoop ging om 10.00 uur van start en volgens een woordvoerder van Mojo waren alle kaarten binnen enkele minuten weg. Er komt naar verwachting geen tweede concert en er komen waarschijnlijk geen nieuwe tickets in de verkoop.

Ondanks dat veel fans een kaartje hebben kunnen bemachtigen, grepen ook veel 'Lovatics' - zo noemen trouwe fans zichzelf - achter het net. 'Na zoveel jaar had ik eindelijk de kans om Demi Lovato live te zien, maar de kaartjes zijn al uitverkocht', zegt Dionne op Twitter. 'Ik was precies om 10 uur in de verkoop voor Demi Lovato, hoe kunnen de kaartjes dan al uitverkocht zijn?', zegt een verbaasde Sanne.

De zangeres uit Albuquerque, New Mexico is begon haar carrière als zevenjarige actrice in Barney and Friends. Later was ze onder andere te zien in Prison Break en Camp Rock. Als zangeres had ze hits met Sorry Not Sorry en Échame la culpa.