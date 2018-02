JayJay moet 120.000 euro aan uitgegeven crimineel geld terugbetalen

Jason L., ook bekend als rapper JayJay, moet nog eens negen maanden de cel in voor witwassen. Ook moet hij de Staat ruim 120.000 euro terugbetalen. Eerder werd L. veroordeeld tot veertien jaar cel voor het medeplegen van de liquidatie van Abderrahim Belhadj.

Begin deze maand werd door het Openbaar Ministerie (OM) twee jaar geëist. Volgens justitie maakte JayJay tussen 2014 en 2016 met geld dat uit misdrijven afkomstig was verre reizen en kocht hij dure horloges en auto's. Zo kocht hij twee Rolexen met een waarde van zo'n 12.000 euro en ging hij vaak op vakantie naar Curaçao en Jamaica en huurde hij dure appartementen in Rotterdam en Londen. Op social media liep hij te koop met zijn luxe levensstijl.

Lees ook: OM: 'Rapper JayJay wast crimineel geld wit met vakanties, horloges en gebit'

120.000 euro

De officier van justitie eiste begin februari dat JayJay twee jaar cel krijgt voor het witwassen van de grote sommen geld. 'Deze strafzaak moet een signaal zijn naar alle volgers en vrienden van JayJay', stelde het OM toen. De rechter besliste nu dus dat hij nog eens negen maanden cel krijgt. De 120.000 euro die hij moet terugbetalen is volgens justitie het bedrag dat hij tussen 2014 en 2016 uitgaf en dat afkomstig was van criminele activiteiten.

Lees ook: 'JayJay wilde alleen pronken met koningsketting op Open Air'

Spijkers op laag water

De advocaat van Jason L., Manon Aalmoes, was van mening dat OM spijkers op laag water aan het zoeken was. Ze stelt dat het OM elk bonnetje in deze zaak heeft omgedraaid en noemt het 'absurd' dat zelfs de tandartskosten worden meegenomen. Het OM legde deze kritiek naast zich neer. 'Hij heeft lange tijd vorstelijk geleefd van crimineel geld. Hoe hij daar precies aankwam, is en blijft onduidelijk. Deze strafzaak moet een signaal zijn naar alle volgers en vrienden van verdachte: 'je kan nog zo'n grote mond hebben of een bepaalde way of life: op een bepaald moment kun je tegen de lamp lopen', aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Lees ook: Rapper JayJay krijgt 14 jaar cel voor medeplegen liquidatie 'Appie' Belhadj

Snapchat-bericht

In november van afgelopen jaar werd JayJay veroordeeld tot veertien jaar cel voor het medeplegen van een moord in de flat Kikkenstein in Zuidoost. De rechter achtte het niet bewezen dat L. de liquidatie uitlokte. Wel acht de rechtbank bewezen dat Jason L. schuldig is aan het medeplegen van de moord. Zo was er volgens de rechter sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen Jason L. en de schutter. Met een Snappchat-bericht dirigeerde JayJay de schutter naar dezelfde flat. De 14 jaar celstraf is iets minder dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat JayJay 16 jaar de cel in zou gaan.