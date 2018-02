Nieuw viaduct over de A4 bij Schiphol voor taxiënde vliegtuigen

De doorstroom van taxiënde vliegtuigen op Schiphol moet beter en daarom gaat de luchthaven een nieuw viaduct over de A4 bouwen. De nieuwe taxibaan komt direct naast het huidige viaduct over de snelweg te liggen.

Met een betere doorstroom wil Schiphol het aantal incidenten met taxiënde vliegtuigen verminderen. In 2016 waren er in totaal 47 zogenaamde 'runway incursions'. Dat zijn situaties waarbij een vlieg- of voertuig een startbaan kruist of op taxiet, maar dat op dat moment niet had mogen doen, omdat er een bijvoorbeeld een vliegtuig op wil landen, schrijft NH Nieuws.

Vrachtgebouwen verplaatsen

'Er ligt een soort dubbele ringweg op Schiphol voor vliegtuigen en die heeft een knelpunt: de overbrugging van de A4', vertelt Schipholbaas Jos Nijhuis. Met de bouw van het extra viaduct moet het knelpunt weggenomen worden. Voordat er begonnen kan worden met de bouw, zullen er eerst vrachtgebouwen verplaatst moeten worden.

Het nieuwe viaduct moet in 2021 klaar zijn.