De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagmiddag twee teruggekeerde Syriëgangers aangehouden op Schiphol. Het gaat om twee 29-jarige Rotterdammers die waarschijnlijk sinds eind 2015 hebben deelgenomen aan de terroristische strijd.

De terugreis naar Nederland was bekend bij de marechaussee. Het duo werd eerder aangehouden in Turkije en uitgezet naar Nederland. Vandaag stond de terugvlucht vanuit Istanbul gepland, onder begeleiding van de marechaussee.

Tegen de Rotterdammers werd in oktober vorig jaar al een strafzaak gestart. De zaak zou volgende week donderdag in afwezigheid van de twee worden behandeld. Een derde verdachte in het onderzoek werd begin 2017 al aangehouden in Barcelona, hij zit sinds dien in voorlopige hechtenis.

'De twee teruggekeerde Syriëgangers zijn vrijdagmiddag door de marechaussee overgedragen aan de politie. Zij zijn vervolgens in verzekering gesteld', aldus de marechaussee in een verklaring.