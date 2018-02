Boete en twee uur cel om Snapchatfilmpje op metrostation: 'Ik deed niet net als Boef ofzo'

Alexander Lee wil na een bezoek aan zijn moeder donderdagavond de metro pakken op station Diemen-Zuid. Toen hij een filmpje van zichzelf maakte voor Snapchat werd Lee vrijwel direct aangesproken door agenten in burger. Resultaat? Een boete van 95 euro en twee uur in de cel.

Volgens de huisregels van het GVB mag er op het station niet zonder toestemming worden gefilmd. 'Dat wist ik niet', geeft Lee toe. Hij werkt mee en geeft zijn ID-bewijs aan de agenten in burger. Omdat hij het niet eens is met de gang van zaken, maakt hij opnieuw een filmpje. De agenten zijn daar duidelijk niet van gediend en besluiten Lee aan te houden.

'Geen toestemming nodig'

'Ik werkte mee, veroorzaakte geen overlast en accepteerde de boete voor het niet opvolgen van de huisregels', verklaart Lee nu. De politie ziet dat anders: 'Meneer bleef provoceren met het maken van een filmpje. Er waren veel mensen op het station en de agenten in kwestie probeerde gewoon hun werk te doen', aldus een voorlichter. Lee wordt uiteindelijk vervolgd voor 'het verstoren van de openbare orde'.

Het GVB reageert verbaasd. In een reactie aan Lee via Facebook zeggen ze: 'Als het niet voor commerciële doeleinden is, heb je voor opnames op de openbare weg (tram, bus, metrostation) geen toestemming nodig van het GVB.' En dus had Lee gewoon een Snapchatfilmpje van zichzelf mogen maken. Volgens een woordvoerder van het vervoersbedrijf ligt het iets genuanceerder. 'Een bus- of tramhalte is buiten en openbaar. In een metrostation hebben we huisregels.'

Lee is boos en wil een officiële klacht in gaan dienen. 'Ik bleef rustig en deed niet net als Boef ofzo.'

Fabrieksherstel op telefoon

Naast de boete is Lee ook veel bestanden op zijn telefoon kwijt. 'De agenten op het bureau hebben 'per ongeluk' een fabrieksherstel op mijn telefoon gestart.' Uiteindelijk heeft hij via Snapchat een deel van de filmpjes terug kunnen halen.