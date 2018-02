De meest lucratieve flitspaal van de stad bracht bijna 1,5 miljoen op

Aan de IJburglaan staat de flitspaal die binnen Amsterdam het meeste opbracht voor het Centraal Justitieel Incassobureau. De flitspaal vlak na uitkomen Piet Heintunnel was afgelopen jaar goed voor een bedrag van 1.446.965 euro verdeeld over 23.186 boetes. De flitspaal die in tegengestelde richting staat leverde de staatskas 913.443 euro op.

Dat blijkt uit gegevens die Elsevier inzichtelijk heeft gemaakt op een kaartje. In totaal brengen de flitspalen in de stad bijna 5,5 miljoen euro op voor de staatskas. De tweede meest lucratieve flitspaal is die op de Wibautstraat en is goed voor 1.098.816 euro.

In totaal staan er dertien vaste flitspalen in de stad die 'controleren' op snelheid of door rood rijden. In heel Nederland staan er 623, goed voor 3.893.848 en ruim 208 miljoen euro. Gemiddeld levert een flitspaal ongeveer 38 euro per uur op.