Gemaskerde jongens overvallen snackbar in Noord: 'Omstanders houden verdachte aan'

Een snackbar aan de Ibisweg in Noord is vrijdagmiddag overvallen. De twee verdachten gingen er rennend vandoor. Een van de verdachten is met behulp van omstanders aangehouden.

Bij de overval raakte een man gewond aan zijn hoofd. Hij werd met een vuurwapen op zijn hoofd geslagen en is door ambulancemedewerkers behandeld. Wat er precies is buit gemaakt, is volgens de politie nog onduidelijk. Op foto's is te zien dat de jongens een kassa, bivakmuts en handschoenen hebben gedumpt tijdens hun vluchtpoging.

Agenten zijn nog op zoek naar de tweede verdachte.