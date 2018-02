Bewoners goed scorende Erasmusparkbuurt: 'Ik ga voor geen goud weg'

Op en rond het Erasmuspark in West zijn de bewoners steeds tevredener met hun buurtje. In Venserpolder in Zuidoost gebeurt het tegenovergestelde. Daar voelen de bewoners zich vooral 's avonds steeds minder veilig. Dat bleek vandaag uit het tweejaarlijkse onderzoek van de gemeente naar de leefbaarheid van de stad. Voor AT5 reden om even in deze buurten te gaan kijken.

De Erasmusparkbuurt ligt in West, tussen de Admiraal de Ruijterweg, Hoofdweg en Bos en Lommerweg in. Bewoners waardeerden deze buurt in 2015 met een kleine zeven, maar nu is dit gestegen naar een 7,5. 'voor mij is het alles. Ik zou hier niet weg willen. Voor geen goud', reageert een bewoonster. 'Een 7,5? Geef mij maar een negen.' Een ander: 'Ik vind het hier wel steeds gezelliger worden.'

Investeringen

Verantwoordelijk wethouder Ivens weet wel hoe dit komt. 'We hebben fors geïnvesteerd in de woningen. Dat betaalt zich ook terug. De mensen waarderen het beter.' Voor de bewoners van Venserpolder is het allemaal net wat minder positief. 'Ik ga in de avond niet meer de straat op. Nooit', zegt er één. Een ander: 'Veel jongeren hier die provocerend gedrag vertonen.' Ook vinden we een bewoner die het toch rustig vindt ik zijn wijk.

Vorig jaar stond Venserpolder al op het lijstje van de gemeente om te ontwikkelen. 'We hebben daar heel veel geld voor opzij gezet. We scoren nog steeds een ruime voldoende. Dat moeten we vooral zo houden', aldus Ivens.