Straat in Noord ontruimd nadat bewoner 'gaskraan opendraait'

De Silenestraat in Noord is korte tijd ontruimd geweest omdat een bewoner de gaskraan had opengedraaid. Het zou gaan om een verwarde man die dit volgens buurtbewoners vaker heeft gedaan.

'De situatie is inmiddels onder controle', laat een politiewoordvoerder weten. De man is aangehouden.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of de gaskraan ook daadwerkelijk open heeft gestaan. 'Deze man zegt dat', aldus een woordvoerder. Er kwam een arrestatieteam ter plaatse die de woning binnen is gegaan. Ook is er een onderhandelaar van de politie geweest om met de man, die uit het raam hing, te spreken.