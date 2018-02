Kandidaten stadsdeelcommissies onvindbaar: 'Horen we er wel bij?'

Naast de gemeenteraad stemt Amsterdam op 21 maart ook voor nieuwe stadsdeelcommissies. In ieder stadsdeel komt zo'n commissie met vier tot zes leden. Zij geven 'zwaarwegend advies' aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Probleem is alleen dat weinig Amsterdammers ervan af weten en kandidaten voor deze commissies nog onvindbaar zijn.

Voor het eerst kunnen ook 'gewone burgers' zich kandidaat stellen voor de stadsdeelcommissie, zij hoeven geen lid te zijn van een politieke partij. Zo kun je in Nieuw-West stemmen op 'Nieuw-Sloten Vooruit' van Albert-Jan Roozen. In Oost doet Edwin Reinold een gooi naar een zetel in het stadsdeel met zijn 'Oud-Oost'.

Lijsten onvindbaar

'Als ik dat aan andere uit probeer te leggen wordt het lastig', vertelt Reinold. Volgens hem is het maar bij weinig mensen bekend. Ook op de website van de gemeente staat nog maar weinig informatie. Afgelopen maandag zouden de lijsten met kandidaten bekend worden. Alleen zijn sommige lijsten nog onvindbaar.

'Doen we wel mee? Horen we er wel bij', vraagt Roozen zich hardop af. Hij steekt ondertussen veel tijd en geld in een eigen campagne. 'Dat kost toch 2000 tot 3000 euro. Dat moet allemaal wel betaald worden.'

26 februari online

De gemeente laat weten dat de lijsten nog niet compleet zijn omdat er nog bezwaar gemaakt kan worden. 26 februari, drie weken voor de verkiezingen, komen alle lijsten online te staan. Dan is het maar hopen dat de Amsterdammer ook echt enthousiast wordt over de stadsdeelcomissieverkiezingen.