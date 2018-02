Autokrasser die de Baarsjes teisterde aangehouden

De politie heeft vandaag een 37-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt in De Baarsjes meerdere auto's te hebben bekrast.

Eerder deze week werden er beelden vrijgegeven waarop de autokrasser te zien was. De recherche nam de zaak zo hoog op dat er vandaag meerdere rechercheurs in burger door de buurt liepen. Ze zagen op de Baarsjesweg een man lopen in de richting van de Postjesweg die erg veel op de autokrasser leek.

Lees ook: Autokrasser zorgt voor honderden euro's schade in De Baarsjes

De man is korte tijd gevolgd door de rechercheurs en kon door agenten in blauw worden opgepakt op de Kinkerstraat. De verdachte wordt verhoord door de recherche. De politie hoopt dat met de aanhouding de rust weer terug komt in de wijk.