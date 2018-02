VVD sluit samenwerking met FvD niet uit, maar: 'Mevrouw Nanninga is zichzelf aan het uitsluiten'

De VVD sluit samenwerking met Forum voor Democratie niet uit. Dat zei lijsttrekker Eric van der Burg vanavond in het AT5-programma Park Politiek. 'Maar mevrouw Nanninga is wel zichzelf aan het uitsluiten', voegde hij daaraan toe. De Forum voor Democratie-lijsttrekker zei wel te willen samenwerken en stelde dat juist andere partijen háár uitsluiten.

Het was de eerste keer dat de beide lijsttrekkers, die zich voornamelijk richten op de rechtse kiezer, elkaar troffen in een één-op-één debat. En FvD-lijsttrekker Nanninga maakte direct duidelijk wat er wat haar betreft op het spel staat: 'We zijn het enige alternatief op wat in traditionele termen 'rechts' heet in Amsterdam. Het is politiek kluitjesvoetbal. Dus als de Amsterdammer echt wat te kiezen wil hebben, daar zijn wij voor.'

Isoleert

Maar volgens VVD-lijsttrekker Van der Burg schiet de kiezer daar weinig mee op: 'Als je stemt op mevrouw Nanninga, dan stem je op iemand die zich isoleert aan de buitenkant, die, als u vindt dat ze gelijk heeft ook wel gelijk heeft, maar niks voor elkaar krijgt. Of u kunt stemmen op iemand die misschien niet alles voor elkaar krijgt, maar wel zijn best doet om zaken voor elkaar te krijgen, en ook dingen binnenhaalt.' Nanninga: 'Bij de gevestigde partijen in Amsterdam gaat het om 10.000 euro subsidie hier of daar minder, een paar procentjes sociale huur. Er is geen wezenlijk verschil tussen GroenLinks tot en met de VVD. Het is echt één blok, inhoudelijk en ideologisch.'

Samenwerking?

D66 heeft samenwerken met Forum voor Democratie al uitgesloten, en ook andere linkse partijen hebben al aangegeven dat samenwerking met FvD zeer onwaarschijnlijk is. Zo ver wil de VVD niet gaan. 'Ik heb ook vanochtend gezien in De Telegraaf dat mevrouw Nanninga over de uitspraken waar het debat steeds over ging heeft gezegd: Daar neem ik afstand van, dat is niet slim zoals het is gezegd. Daarmee is voor mij de kous af.' Maar Van der Burg ziet wel een ander probleem: 'Wat ik wel zeg is dat mevrouw Naninga zichzelf aan het uitsluiten is. (...) Ik verwacht niet dat er een coalitie komt waar mevrouw Nanninga in zit, want andere partijen hebben haar uitgesloten en zij plaats zichzelf aan de buitenkant.'

Nanninga reageerde dat andere partijen juist háár uitsluiten, en dat zij bereid is tot samenwerken: 'Ga nou eens in op wat in ons programma staat. Dat zijn heldere, afrekenbare plannen. U bent gewoon als de dood dat u een keer afgerekend gaat worden op uw beleid.'

