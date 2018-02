IJburg College onder verscherpt financieel toezicht

Het IJburg College is sinds een maand onder verscherpt financieel toezicht van de inspectie van het onderwijs geplaatst. De kwaliteit van het onderwijs zou niet onder druk staan.

De school zegt zelf dat de sterke groei de afgelopen tien jaar en de bouw van twee nieuwe gebouwen een wissel hebben getrokken op de financiële situatie. Het IJburg College staat sinds 16 januari onder het toezicht en zegt al bezig te zijn maatregelen om de financiële basis van de school te verstevigen. De eerste maatregelen zijn deze zomer al genomen.

Rapport

Het rapport van de inspectie is nog niet gepubliceerd. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt deze zaterdag. Over de exacte financiële situatie van de school is op dit moment niet veel bekend. In het laatste gepubliceerde jaarverslag uit 2015 staat: 'Het resultaat was ruim 81.000 euro positief. De financiële positie is dus iets verbeterd, maar blijft nog zwak.' Ook werd er in het jaarverslag al gesproken over een niet gezonde financiële situatie.

Het IJburg College staat nu op een lijstje van de inspectie waar slechts acht andere voortgezet onderwijs besturen in Nederland op staan. Ook bij deze scholen is er sprake van een slechte financiële situatie.

Geen fusie meer

Door het verscherpte toezicht van de onderwijsinspectie is de bestuurlijke fusie tussen het IJburg College en Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ) van de baan. Na onderzoek blijkt dit geen reële optie meer te zijn. Mieke van den Broek-Hanskamp, die sinds 1 augustus vorig jaar directrice was van de school, vertrekt alweer.

Kwaliteit

In het door de school verstuurde persbericht zegt het IJburg College dat de kwaliteit van het onderwijs niet onder druk staat. 'We willen de komende periode de aandacht en energie richten op het continueren en efficiënt organiseren van betekenisvol onderwijs voor een groeiende groep leerlingen rond IJburg.'