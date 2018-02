Mazraoui geniet van speelminuten: 'Het is geweldig, onbeschrijfelijk'

Het ging moeizaam, maar gewonnen werd er afgelopen zondag wel door Ajax van FC Twente. Een klein aandeel hierin had de 20-jarige Noussair Mazraoui. Hij viel pas voor de tweede keer in en aankomende zondag hoopt hij dit weer te doen tegen PEC Zwolle.

'Ik ben nu twee keer ingevallen. De eerste keer was een prachtig moment. Ik keek even het stadion in, dat was geweldig. Het is echt onbeschrijfelijk.' Hij speelde pas enkele minuten maar trainer Ten Hag is enthousiast. 'Hij is op meerdere posities inzetbaar, balvast en een sterke jongen.' Kans dus dat Mazraoui zondag weer speelminuten krijgt.

Zondag om 16:45 uur staat de uitwedstrijd in Zwolle op het programma. PEC staat op een nette vijfde plek en mag volgens Matthijs de Ligt niet worden onderschat. 'PEC is een goede ploeg. We moeten vol aan de bak, beuken!'

'Ik ga het maken!'

Mazraoui, die tot nu toe erg bescheiden bleef, begint er ook in te geloven. 'Ga je het maken? Ja, ik ga het maken!'