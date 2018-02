Lil'Kleine vervangt Sanne Hans voor een jaar als coach van The Voice of Holland

Jorik Scholten (23), beter bekend als rapper Lil'Kleine, gaat vanaf volgend seizoen in The Voice of Holland plaatsnemen in een van de vier rode stoelen als jurylid. Dit werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de finale van de show.

Lil'Kleine gaat op de stoel van Sanne Hans zitten. Zij gaat er een jaar tussenuit omdat ze te druk gaat zijn met andere muzikale plannen. De rapper liet tijdens de show weten zijn nieuwe rol spannend te vinden. 'Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar ik ben hier gekomen om te winnen', zei de zelfverzekerde Lil'Kleine.