Vader Mohammed tijdens stille tocht: 'Onze kinderen moeten veilig zijn'

Ruim driehonderd mensen verzamelden zich vrijdagavond in het Oostenburgerpark voor een stille tocht voor de doodgeschoten Mohammed Bouchikhi (17). De vader van Mohammed was verdrietig maar strijdbaar. 'Amsterdam is een mooie stad en moet veilig zijn. Onze kinderen moeten veilig zijn.'

'Ik ben jaloers op deze buurt, op de saamhorigheid', vertelt de oom van Mohammed. 'Het heeft heel wat losgemaakt bij de jongeren.' Naast vrienden en familie liepen er ook hoogwaardigheidsbekleders mee. Burgemeester Jozias van Aartsen: 'Het was een vreselijke zaak. Ik ben heel blij voor de ouders en familie dat er zoveel mensen zijn gekomen.'

De stoet ging van het Oostenburgerpark richting Kattenburg voor een eerbetoon aan Ayman. Hij werd daar in november vorig jaar doodgeschoten. Er werd naar het buurthuis op Wittenburg gelopen waar Mohammed door een vergissing om het leven kwam. Het beoogde doelwit was waarschijnlijk Gianni L. (19). De tocht eindigde bij de Oosterkerk.

'In het veld gestorven'

'Met de dood van Mohammed verliest Wittenburg een 'jongen met een goed hart', aldus zijn voormalige buurvrouw. 'Mohammed was een voorbeeldmarokkaan, een jongen die om andere mensen gaf. Hij wilde van zijn hobby zijn werk maken en is in het veld gestorven', besluit zijn oom.