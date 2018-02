OM: 'Chauffeur die 14-jarig meisje doodreed in Oosterparkbuurt had spiegels niet goed afgesteld'

Zag hij haar niet omdat hij zijn spiegels niet goed had afgesteld? En had hij daar überhaupt wel mogen rijden? Wat had het dodelijke ongeval op een beruchte kruising in Oost kunnen voorkomen? Dinsdag staat de vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Eerste Oosterparkstraat voor het eerst voor de rechter.

Het Openbaar Ministerie (OM) rekent het ongeluk de 56-jarige vrachtwagenchauffeur Peter H. zwaar aan. Hij reed op 6 oktober 2016 vanaf de Beukenweg met zijn zandwagen de kruising met de Eerste Oosterparkstraat op, om vervolgens rechtsaf te slaan. Een kruising die hij goed kende, zegt het OM, dus hij had zich juist extra bewust moeten zijn van de vele fietsers in de straat.

Spiegels niet volgens de regels

Het 14-jarige meisje fietste na het groene licht ook de kruising op, maar werd niet gezien door H.. En dat kwam volgens het OM omdat hij zijn spiegels niet volgens de daarvoor geldende regels had ingesteld. Die regels zijn er om de dode hoek voor de chauffeur zoveel mogelijk weg te nemen.

Het meisje kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse. De kruising is na het ongeluk onder handen genomen om fietsers beter zichtbaar te maken in dit soort situaties.

Milieuontheffing verlopen

Maar het OM stelt ook dat H. daar die dag helemaal niet had mogen rijden. De milieuontheffing voor zijn voertuig was namelijk verlopen, vrachtwagens hebben deze nodig om in bepaalde stukken van de stad te mogen rijden.

De 56-jarige Peter H. moet zich dinsdag voor de rechter verantwoorden tijdens een pro formazitting.