Politie vindt jerrycan in brandende auto in Noord

Opnieuw is vannacht een auto uitgebrand in Noord. Dit keer ging een BMW die geparkeerd stond aan Fokkezeil in vlammen op.

Toen de hulpdiensten arriveerden, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Opvallend was dat beide portieren openstonden toen politie en brandweer ter plaatse kwamen.

Lees ook: Weer twee auto's uitgebrand in Noord

De brandweer heeft de brand geblust. De politie heeft een jerrycan die in de auto stond in beslag genomen voor onderzoek. Er wordt sterk rekening gehouden met brandstichting.

Opnieuw #Autobrand in #Amsterdam noord. Vannacht stond omstreeks 01:56 uur een BMW type X1 in brand op een parkeerplaats aan Fokkezeil in de Banne 2. Politie en brandweer houden sterk rekening met brandstichting. @Politie_Adam @BrandweerAA @BrandAdam pic.twitter.com/RG3nUHNxSQ — Martin Damen (@martindamen58) February 17, 2018